Dat was het dan! Sanne Cant moet nog vloeken in laatste meters van glorieuze veldritcarrière: "Kijk met trots naar regenboogtruien"

Dat was het dan: de veldritcarrière van Sanne Cant zit er helemaal op. De Belgische veldritlegende sloot haar crossloopbaan af met een vierde plaats in Oostmalle.

Voor de goede orde: Lucinda Brand won de Sluitingsprijs, voor Van der Heijden. Cant leek ook nog mee op het podium te kunnen, maar werd in de slotmeters voorbij gesprint door de Française Clauzel. "Ik was in de laatste ronde aan het speculeren op de sprint, we waren niet echt vol aan het rijden. Daar heb ik nu wel een beetje spijt van", bekent Cant achteraf bij Sporza.

"Ik had Betsema zien komen, maar ik had helemaal niet gezien dat ze blijkbaar niet alleen was. Bij het opdraaien zag ik Betsema in het wiel zitten bij Julie Brouwers. Ik ging aan en er zat nog wel wat op. Ik keek naar links, maar blijkbaar was Clauzel ook aangesloten. Dat heb ik helemaal gemist. Dat was wel echt vloeken." Uiteindelijk is het wel slechts een detail aan het eind van een schitterende carrière.

Besef dringt niet meteen door bij Cant

"Ik besef eerlijk gezegd niet dat het gedaan is. Ik dacht dat ik echt overmand ging zijn door emoties na de aankomst. Omdat het zo spannend was tot het einde en ik echt met de wedstrijd bezig ben geweest, zal het straks pas doordringen." Cant mocht wel op het podium haar fiets aan de haak hangen. "Dat doe ik thuis ook wel eens, maar dan komen al die mensen op het podium voor u. Daar was ik best trots op."

Het is een rijkgevulde loopbaan geweest, vol hoogtepunten. "Eén moment uit mijn carrière eruit kiezen, is moeilijk, maar het is begonnen met een derde plek op het WK in Koksijde. De publieke belangstelling was immens. Die drie wereldtitels waren natuurlijk ook echt top. Die regenboogtruien hangen mooi ingekaderd boven de zetel thuis. Daar kan ik altijd met trots naar kijken."

Sanne Cant kijkt uit naar een goed feestje

Cant heeft ook nog heel wat andere speciale truien veroverd. "Mijn Belgische tricolores liggen bij mijn moeder, maar die worden vandaag blijkbaar gedragen door enkele personen die mij nauw aan het hart liggen. Ik kijk uit naar een heel goed feestje en daarna zal het wel nodig zijn om mijn lichaam te laten herstellen van al die jaren topsport."