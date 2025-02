Tadej Pogacar stuurt al een verwittiging richting Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Wout van Aert en Mathieu van der Poel weten dat ze met Tadej Pogacar een tegenstander van formaat op hun bord krijgen in het Vlaamse voorjaar. Ze zullen met een erg gefocuste Pogacar te maken krijgen.

Dat heeft Tadej Pogacar laten verstaan in zijn flashinterview na het winnen van de UAE Tour. De kopman van Team UAE was heer en meester in de rittenkoers door de Emiraten. Het was voor hem een opwarmertje, maar dat betekent niet dat hij het nu rustig aan zal doen. Dat bleek toen hij gevraagd werd of de rest van het seizoen nu zo verder zal gaan.

"We zullen zien. Ik ga nu geen rittenkoers meer rijden tot de Dauphiné. Ik ga met mijn gedachten meteen switchen richting de eendagsklassiekers", is de duidelijke boodschap van Pogacar. Dat betekent dat hij toe zal werken naar de Strade Bianche, Milaan-San Remo, de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en de drie Ardennenklassiekers.

Speculatie rond Parijs-Roubaix

Dat zijn allemaal wedstrijden die op zijn programma staan. Daarnaast wordt er nog gespeculeerd of hij er Parijs-Roubaix niet zou bijnemen, aangezien hij de kasseien in het Noorden van Frankrijk al ging verkennen. In een groot deel van deze wedstrijden zullen Wout van Aert en Mathieu van der Poel alleszins zijn belangrijkste tegenstanders zijn.

Zij zullen niet moeten hopen op onderschatting van Tadej Pogacar, want hij laat dus duidelijk verstaan dat hij de knop onmiddellijk omdraait en de focus op die eendagskoersen legt. "Ik ga er van genieten en hoop het daar ook goed te doen." Als Pogacar zich daar zo op fixeert, belooft dat weinig goeds voor de kansen van alle concurrenten.

Pogacar heeft zich in de Ronde al bewezen

Zeker op het winnen van Milaan-San Remo is Pogacar gebrand. Dat hij de Ronde van Vlaanderen kan winnen, heeft hij in het verleden al bewezen.