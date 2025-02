Thibau Nys laat zich heel duidelijk uit over de vergelijking met papa Sven Nys: "Dat is onbegonnen werk"

De vergelijking met papa Sven is nooit ver weg voor Thibau Nys. Zeker als die laatste zo uit de verf komt zoals dit seizoen het geval was.

Zo heeft Thibau Nys zich op de erelijst gezet met Belgische kampioenen. Zijn eerste nationale titel bij de profs. Zijn vader Sven Nys is maar liefst negen keer naar een Belgische titel kunnen rijden. "Ik ga niet tegen mijn pa beginnen knokken, want dat is onbegonnen werk", wil Thibau zelf in de Vlaamse Wielrijder & Biker de vergelijking niet maken. "Maar het was een mooi BK, ja."

Nys junior bekijkt het dus vooral als een schitterend moment in de eigen carrière, eerder dan de start van een inhaalrace op de realisatie van zijn vader. Thibau heeft zijn titel vooral te danken aan een sterke laatste ronde. "Ik ben best trots op mijn laatste tien minuten. Ik had halfweg al een eerste prik gegeven. Niet om de wedstrijd dan al in een vaste plooi te leggen. Wel om iedereen eens op zijn limiet te zetten."

Thibau Nys toont ook zijn pokerface

Zo kon Nys er voor zorgen dat de tegenstanders niet al te fris aan de finale begonnen. "Dat werkte perfect." Leuk als je achteraf met zoveel voldoening kan terugblikken op de strategie. Nys toonde ook zijn pokerface toen hij weigerde een gat op Sweeck dicht te rijden, terwijl Michael Vanthourenhout hem dat wel graag had zien doen. "Michael had het gat gelaten, dus moest hij het ook maar dichtrijden."

Klinkt logisch, maar je moet het dan ook nog kunnen afdwingen. "Hij moest het oplossen, niet ik. Ik bleef er rustig bij, ik voelde dat ik het in de benen had om het wat later recht te zetten, wat ook gebeurde. Ik had een superdag die ik deze keer in mijn voordeel deed kantelen." Niet alle sterke dagen resulteerden in een overwinning, maar op het BK was dat dus wel het geval.

Thibau Nys beleeft op BK een van beste crossen ooit

Thibau Nys kan alleen maar met hele positieve gevoelens op die dag terugblikken. "Het was een van de beste crossen die ik ooit reed."