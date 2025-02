Tijdritambities of niet: Wout van Aert houdt zich aan de gewoonte en maakt ook nog iemand heel gelukkig

Wout van Aert kan de tijdriijder in zich nog eens naar bovenhalen. Of hij nu nog veel ambities heeft in die discipline of niet.

Het tijdrijden is lang niet meer datgene waar Wout van Aert nog het meest van wakker ligt in de wielersport. Enkele jaren geleden leek Van Aert nochtans rijp voor de wereldtitel in het werk tegen de klok. Hij is twee keer tweede geëindigd op een WK tijdrijden en behaalde op de Spelen brons in de tijdrit. Desondanks liggen de ambities grotendeels anders.

Dat kan natuurlijk nog veranderen op basis van de uitslag van de individuele tijdrit in de Ronde van de Algarve. In elk geval heeft Van Aert niets aan het toeval overgelaten. Die tijdrit behoort natuurlijk helemaal niet tot zijn doelen, maar bij HLN hebben ze kunnen vastleggen dat Van Aert zich wel heeft voorbereid zoals hij dat anders doet.

Van Aert inspecteert het materiaal

Wout van Aert inspecteerde de tijdritfiets om zeker te zijn dat het materiaal geschikt is om de tijdrit van 19,6 kilometer, van Salir naar Malhão, te trotseren. Daarna maakte Van Aert ook tijd om net zoals anders een keurige verkenning af te werken. Op beelden van VTM is dan weer te zien dat hij eerst nog iemand heel gelukkig heeft gemaakt.

Er doken immers wel wat fans op aan de bus van Visma-Lease a Bike. Zo was er een jongen die zijn kans kreeg om zijn idool te ontmoeten en om een handtekening te vragen. Wout van Aert ging natuurlijk graag op die vraag in. Van Aert signeerde de witte trui van de jongen in kwestie, die dat kledingstuk in de toekomst nog liever zal dragen.

Visma-Lease a Bike benieuwd naar prestatie Van Aert

Het is nu nog de vraag of Wout van Aert ook de mensen in zijn ploeg gelukkig kan maken met een sterke prestatie in de tijdrit.