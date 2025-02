"Vind niet dat je dat kan zeggen": ploegleider Van Aert duidelijk over zijn prestaties in het tijdrijden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Ronde van de Algarve staat op de slotdag een stevige tijdrit op het programma. Wat zijn de plannen van Wout van Aert in die tijdrit?

De slottijdrit in de Ronde van de Algarve is 19,6 kilometer lang. De eerste 17,5 kilometer gaat over een golvend parcours, de laatste 2,1 kilometer loopt gemiddeld zo'n 9,3% op. Een stevige eerste tijdrit van het jaar voor Van Aert.

"Het is heel steil en daarom denken we ook dat het te lastig zal zijn voor Wout om mee te doen voor de overwinning", zegt ploegleider Arthur van Dongen bij Het Nieuwsblad. De bedoeling is wel dat Van Aert nog eens voluit gaat.

Tijdrijden geen prioriteit meer voor Van Aert?

Over zes dagen staat Van Aert immers al aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad, de dag daarna rijdt hij ook Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar door de aard van het parcours moet er geen uitmuntende uitslag van Van Aert verwacht worden.

Dat is de laatste jaren wel meer het geval in het tijdrijden. Van Aert won met het BK in 2023 maar één tijdrit de voorbije twee seizoenen. Het tijdrijden lijkt de jongste jaren dan ook geen prioriteit meer te zijn voor Van Aert.

"Afgelopen zomer eindigde hij nog op het podium van de olympische tijdrit, dan vind ik niet dat je dat kan zeggen", zo pareert Van Dongen. "Het is een kwestie van prioriteiten stellen en keuzes maken. Het tijdrijden is voor Wout geen ondergeschoven kindje, maar voorlopig ligt de focus wel op iets anders."