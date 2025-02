Wout van Aert nuanceert opvallende uitspraak over eigen kunnen en eist veel van zichzelf: "Hoeft geen excuus te zijn"

Wout van Aert heeft het uitstekend gedaan in de tijdrit in de Algarve. Hij grijpt de gelegenheid om veel van zichzelf te eisen en ook een eerdere uitspraak te nuanceren.

"Ik had nog niet door dat die plastieken stoel een hotseat was. Het is een kwestie van tijd voor ik mij mag omkleden", sprak hij bij Sporza toen hij even de snelste tijd neerzette. "Het was een echt zware tijdrit. Ik heb me nooit geweldig gevoeld, het was altijd duwen. Ook voor de klim was het veel lastiger dan je op papier zou denken. Dit is echt terrein voor de klimmers in het klassement."

Van Aert heeft zich ten opzichte van die berggeiten wel heel fraai standgehouden. Nu gaat de focus weer richting Ronde en Parijs-Roubaix. "Het zou net raar zijn als ik dat niet als doel stel. Ik ga ook proberen om wedstrijden als de Brabantse Pijl en Dwars door Vlaanderen te winnen, maar met mijn mogelijkheden en palmares moet ik hoog durven mikken."

Van Aert maakt eerste balans na openingsweekend

Bij VTM Nieuws liet Van Aert dan weer duidelijk verstaan dat het Vlaamse openingsweekend voor hem een eerste waardemeter wordt, nadat hij in de Clasica Jaén en de Ronde van de Algave vertrouwen kon tanken. "Ik vind het moeilijk om te zeggen of ik sta waar ik moet sta. Na het openingsweekend zal ik beter een balans kunnen opmaken."

Van Aert is niet vergeten van hoe ver hij komt. Zal hij ondanks die zware knieblessure uit de Vuelta van vorig jaar op volle kracht kunnen strijden in de klassiekers? "Ik heb bijna geen hinder van mijn knie, maar het is wel een extra aandachtspunt. Ik ben daar zeker niet beter van geworden, maar dat hoeft geen excuus te zijn in het voorjaar." Geen excuses: die boodschap is duidelijk.

Van Aert verduidelijkt uitspraak over sprint

Van Aert kwam ook nog even terug op die verrassende uitspraak die hij in de Algarve deed: dat hij niet meer bij de snelste Belgische sprinters zou horen. "De Belgische weelde onder de sprinters heb ik ook gezien, het was meer een reactie daarop. Ik weet dat ik het moet hebben van de zwaardere wedstrijden, dan komt mijn sprint best tot zijn recht. Omdat het lichter uitviel dan ik had verwacht, kwam ik er niet aan te pas."