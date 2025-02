Klaar voor het openingsweekend? Wout van Aert wilde maar één iets na de Ronde van de Algarve

Geen ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van de Algarve, hij eindigde wel drie keer in de top tien. Maar zal dat genoeg zijn voor het openingsweekend over enkele dagen?

Het zag er lange tijd goed uit voor de ritzege in de slottijdrit in de Ronde van de Algarve voor Wout van Aert, tot uitgerekend zijn ploegmaat Jonas Vingegaard hem onttroonde. De Deen was elf seconden sneller dan Van Aert. Na twee zevende plaatsen in de sprint opnieuw een opsteker voor Van Aert. "Elke dag was het vechten om een resultaat te proberen rijden en ik voelde ook dat ik telkens beter werd", zei Van Aert bij VTM Nieuws. Of het zal volstaan voor de Omloop Het Nieuwsblad van zaterdag, dat kon Van Aert moeilijk zeggen. Pas zondag na Kuurne-Brussel-Kuurne zal hij meer weten en een eerste balans kunnen opmaken van waar hij staat. Van Aert wilde snel weer naar huis Van zijn knie heeft Van Aert geen last meer, al blijft zijn rechterbeen wle een aandachtspunt waar hij elke dag meer bezig moet zijn. Maar hij vindt niet dat het een excuus hoeft te zijn voor het klassieke voorjaar. Na de Ronde van de Algarve wilde Van Aert maar één ding. "Ik wil zo snel mogelijk naar huis, want daar ben ik nu toch al drie weken niet meer geweest. Ik ga nu even een paar nachten in mijn eigen bed slapen en écht thuis zijn. Vrij simpel."