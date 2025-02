Laurens De Plus heeft mooie woorden voor zijn gezin na eerste podium in vijf jaar én verklapt al zijn volgende doel

Laurens De Plus heeft in de Ronde van de Algarve eindelijk nog eens het eindpodium gehaald van een rittenkoers. Hij mocht samen met wereldtoppers als Jonas Vingegaard en Joao Almeida op het podium.

In augustus 2019 pakte Laurens De Plus, toen nog bij Jumbo-Visma, de eindzege in de BinckBank Tour. Sindsdien stond hij niet meer op het podium in een rittenkoers, tot nu dus. In de Ronde van de Algarve werd hij derde.

"Het is echt een bevrijding om nog eens op het podium te staan", zei Laurens De Plus bij Sporza. "Ik ben dicht bij de ritzege geweest in de tweede rit en door die goede tijdrit sta ik nu toch opnieuw op het podium: fantastisch eigenlijk."

In de afsluitende tijdrit ging De Plus iets te voortvarend van start, zeker met een steile beklimming op het eind. Toch werd hij nog achtste in die tijdrit, waardoor hij twaalf seconden overhield op de Fransman Romain Grégoire.

"Het is een veelbelovende start van het seizoen in mijn eerste koers. "Echt leuk, een mooie beloning van het harde werk drie weken op hoogte in Tenerife. Dat zijn zware opofferingen voor vrouw en familie, dan is het fantastisch om deze stap te zetten."

Ook zijn volgende doel verklapte De Plus al, dat wordt de Ronde van Romandië (29 april tot 4 mei). Vanaf maart staat De Plus echter ook aan de start van Tirreno-Adriatico, verder is er nog weinig bekend over zijn programma.