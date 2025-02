Lotte Kopecky deelt opnieuw prikje uit aan Demi Vollering: "Niks slechts over haar, maar..."

Wereldkampioene Lotte Kopecky wordt het grote speerpunt van SD Worx-Protime. Na het vertrek van Demi Vollering krijgt ze nu Anna van der Breggen als ploeggenote.

Bij SD Worx-Protime waren wel wat veranderingen dit jaar. Zo vertrokken onder meer Marlen Reusser, Niamh Fisher-Black en Demi Vollering, terwijl Anna van der Breggen na drie jaar wielerpensioen een comeback maakt.

Van der Breggen deed het in haar eerste koers meteen uitstekend. In de Ronde van Valencia werd ze in de eerste rit derde, ook in het eindklassement werd de 34-jarige Van der Breggen derde. Vollering pakte de eindzege in Valencia.

Kopecky kan beter samenwerken met Van der Breggen

Voor Kopecky is het geen slechte zaak dat Van der Breggen een competitief niveau haalt. "Ik ga ervan uit dat ik de kopvrouw zal zijn. Maar het lijkt me niet onverstandig om ook andere opties open te hebben", zegt Kopecky bij In de Leiderstrui over de Tour.

De samenwerking met Van der Breggen zal volgens Kopecky ook vlotter verlopen dan met Vollering. "Demi en ik wilden ook allebei winnen. We waren allebei kopvrouwen. Dat is ook waar we voor betaald worden, om koersen te winnen.''

Al wil Kopecky Vollering ook niet helemaal afkraken. "Niks slechts over Demi, maar Anna is een renster met een groot hart. Het wordt geven en nemen in de komende koersen'', besluit de wereldkampioene nog.