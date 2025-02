Van Aert doet opmerkelijke verklaringen over rivaliteit met Mathieu van der Poel: "Normaal dat ik vaak van hem verlies"

De rivaliteit tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert is één van die dingen die de koers kleur geeft anno 2025. Daar heeft Van Aert ook één en ander over te zeggen.

Bij Relevo vroegen ze Wout van Aert of hij die rivaliteit met Mathieu van der Poel nog niet beu is. "Nee, ik zou zeggen van niet. Een paar jaar geleden was het moeilijk voor mij ermee om te gaan. Nu denk ik van niet." Van Aert is uiteraard niet blind voor het feit dat hij al dikwijls in zijn carrière tweede geëindigd is achter Mathieu van der Poel. Zeker als je de veldritten meetelt.

Van Aert benadert zelfs die statistiek op een positieve manier. "Mathieu is een groot renner. Het is normaal dat ik vaak van hem verlies", verrast Van Aert. "Wat ik probeer te doen, is steeds meer waarderen dat ik degene ben die het dichtst bij hem komt en degene die hem de meeste concurrentie biedt, dus ik vind het een heel mooie rivaliteit."

Van Aert en Van der Poel geen vrienden

Het is van Van Aert en Van der Poel geweten dat ze elkaar respecteren maar geen vrienden zijn. Zo spenderen ze geen tijd samen naast het wielrennen. "Neen, we hebben nog nooit een moment buiten de koers gedeeld. Aan het eind van de dag zijn we een rivaal en realistisch gezien is het moeilijk om een hechte band met elkaar te hebben. Misschien kunnen we het op een dag wel doen, als we met pensioen zijn."

Van Aert heeft er ook al een idee over hoe hij en Van der Poel herinnerd zullen worden. "Wat ik denk dat mensen leuk vinden, is dat we twee heel verschillende mensen zijn. Ik heb meer verspreide doelen gedurende het seizoen. Dat wil zeggen: ik probeer het hele jaar door vaak op mijn beste niveau te zijn. Ik koers ook graag in de grote ronden, waarvan ik niet zeker ben of Mathieu er zo van houdt."

Van Aert verschilt erg van Van der Poel

Van der Poel heeft al laten uitschijnen dat de Tour niet zijn favoriete koers is, terwijl Van Aert daar al talloze mooie momenten heeft beleefd. "Kortom, ik denk dat deze opeenstapeling van dingen is wat mensen graag van ons zien. We zijn heel verschillend."