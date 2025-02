Bart Wellens stellig over Wout van Aert en Mathieu van der Poel: "Niemand durft dat te zeggen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zakten dit seizoen dan toch weer af naar de cross. Al heeft Bart Wellens daar wel enkele bedenkingen bij.

Wout van Aert beperkte zijn programma in de cross en reed uiteindelijk vijf crossen dit seizoen, met dan toch nog een deelname aan het WK veldrijden. Mathieu van der Poel reed acht crossen, zonder zijn blessure waren dat er elf geweest.

Volgens Bart Wellens mag er sportief niet geklaagd worden, maar deed hij wel een andere vaststelling over Van Aert en Van der Poel. Hij zag bij sommige andere renners een gelaten indruk wanneer zij aanwezig waren.

Zijn Van Aert en Van der Poel meerwaarde voor de cross?

Alsof ze weten dat ze voor plek twee of drie aan het rijden zijn. "Dat zou niet mogen", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. Zoals Iserbyt de strijd aanging met Van Aert in Gullegem, zo zou het wel moeten zijn.

Maar Iserbyt kent in de kerstperiode bijna altijd een dipje wanneer Van Aert en Van der Poel erbij komen. Het is een wederkerend fenomeen ieder jaar. Wellens denkt dat hij het ook moeilijk zou hebben met wegrenners die nog eens even komen crossen.

"Misschien moet er eens iemand opstaan en zeggen dat het kul is dat die jongens komen crossen. Maar niemand durft dat te zeggen", besluit Wellens nog.