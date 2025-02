Net zoals in het voetbal? België dreigt talent kwijt te spelen, die wijst naar bondscoach Pauwels

Talenten met een dubbele nationaliteit staan vaak voor een moeilijke keuze. In het wielrennen overweegt Vlad Van Mechelen (20) om niet voor België uit te komen.

Vlad Van Mechelen (20) is sinds dit jaar prof bij Bahrain-Victorious, maar echt potten breken deed hij nog niet. Vorig jaar was hij bij de beloften wel goed voor een vijfde plaats in Parijs-Roubaix en een zesde plaats in Gent-Wevelgem.

Talent heeft Van Mechelen zeker, maar ook een dubbele nationaliteit. Hij werd in 2004 geboren in Leuven, maar woonde ook enkele jaren in Litouwen. Zijn moeder heeft de Litouwse nationaliteit, waardoor Van Mechelen de dubbele nationaliteit heeft.

En dat biedt mogelijkheden voor Van Mechelen wat de kampioenschappen en Olympische Spelen betreffen. In België is de concurrentie moordend met onder meer Wout van Aert, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Arnaud De Lie en Maxim Van Gils.

Kiest Van Mechelen voor Litouwen?

Van Mechelen weet dat hij geen nieuwe Evenepoel is, maar ziet wel een mooie carrière voor zich als renner. "Als ik mezelf een betere kans wil geven, is de Litouwse sportnationaliteit misschien een betere optie", zegt Van Mechelen bij Het Nieuwsblad.

En Van Mechelen voelt ook weinig liefde van de Belgische bond. "Met bondscoach Serge Pauwels heb ik ook al heel lang geen contact meer gehad. Wat meer contact had gemogen, ja. Ik neem dat niemand kwalijk hoor, maar ik ga niet blijven wachten."