Niet Van Aert: Van Hooydonck ziet andere favoriet voor de Omloop Het Nieuwsblad

Zaterdag gaat met de Omloop Het Nieuwsblad het nieuwe Vlaamse wielerseizoen van start. Nathan Van Hooydonck ziet Wout van Aert echter niet als topfavoriet.

Wout van Aert in 2022, Dylan van Baarle in 2023 en Jan Tratnik in 2024. Visma-Lease a Bike won al drie jaar op rij de Omloop Het Nieuwsblad en lijkt ook nu weer enkele favorieten in huis te hebben voor de zege.

Onder meer Wout van Aert zelf natuurlijk. Hij sprintte twee keer naar een zevende plaats in de Ronde van de Algarve en werd in de afsluitende tijdrit tweede. Enkel zijn ploegmaat Jonas Vingegaard was nog sneller.

"Ik zag daar een klein beetje teleurstelling op het gezicht van Wout, maar dat vind ik goed. Dat betekent dat je hongerig bent en heel graag wilt", zegt Nathan Van Hooydonck in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

Van Hooydonck ziet Benoot als favoriet voor de Omloop

"Wat ik terughoor van de jongens in het team, waarmee hij op trainingskamp is geweest, is dat hij goed in zijn vel zit. Dat zijn signalen van zelfvertrouwen." Toch schuift Van Hooydonck een andere naam naar voren als topfavoriet voor de Omloop.

"Tiesj Benoot. Ik spreek de jongens nog af en toe en er komen heel veel goede signalen over Tiesj. Hij voelt zich best goed. Van der Poel en Pogacar staan niet aan de start, maar Wout wel. Er zal veel naar hem gekeken worden en ik denk dat Tiesj daar de vruchten van kan plukken."