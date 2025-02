Van Hooydonck legt uit waarom Van Aert soms zal opduiken met opvallende tijdrithelm

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert pakte tijdens de Ronde van de Algarve uit met een opvallende nieuwe helm. En die levert wel degelijk voordelen op, zo onthult zijn ex-ploegmaat Nathan Van Hooydonck.

Renners die opduiken met tijdrithelm in een normale wedstrijd, het is iets wat we dit jaar nog vaker zullen zien. Ook Wout van Aert pakte er tijdens de openingsetappe van de Ronde van de Algarve mee uit.

"Ik heb veel liefde gevoeld in het peloton voor mijn helm", zei Van Aert er nadien over op zijn sociale media. Volgens Nathan Van Hooydonck, die nog altijd aan de slag is bij Visma-Lease a Bike, zijn er wel degelijk voordelen aan zo'n helm.

Van Hooydonck over tijdrithelm Van Aert

"We hebben die tijdrithelm sinds dit jaar geïntroduceerd bij ons team. Het is bedoeld voor renners die veel op kop moeten rijden of, zoals Wout, willen sprinten", zegt Van Hooydonck bij Wuyts & Vlaeminck.

Die tijdrithelm blijkt uit testen in de windtunnel sneller dan een normale helm. "Het zijn de details waar we mee bezig moeten zijn om aan de top te blijven. Het is winst die heel makkelijk te behalen is. Als je dat laat liggen, wordt je zo voorbijgestreefd."

Al zijn er ook wat nadelen. "De helm is een beetje zwaarder en je kan er ook niet in alle weersomstandigheden mee rijden. Behrens zette hem in Oman bijvoorbeeld pas op 40 kilometer van het einde op, omdat het anders gewoon te warm zou geweest zijn. Als je hem heel lang op zet, kan je ook wel wat nekklachten krijgen."