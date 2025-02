Wout van Aert krijgt de wind van voren: "Vond dat altijd een beetje flauw"

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn opnieuw de twee koersen waar Wout van Aert een topprioriteit van heeft gemaakt. Slaagt hij er dit jaar wel in om die te winnen?

Tijdens het Vlaamse openingsweekend wil Wout van Aert al eens testen waar hij staat, maar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn de koersen die hij wil winnen. Op zijn 30ste lijkt de tijd rijp om dat eindelijk eens te doen.

"Er moet just niks", verwijst Sep Vanmarcke bij Sporza Daily naar de uitspraak die Wout van Aert deed na zijn overwinning in de E3 Saxo Classic in 2023. Toen klopte hij Van der Poel en Pogacar in de sprint. "Maar hij wil het wel heel graag."

Is het van moeten voor Van Aert?

"Ik heb de uitspraak "er moet just niks" altijd al een beetje flauw gevonden", zegt Christophe Vandegoor echter. "Want er moet juist heel veel." Hij ziet met jongeren als Lazkano, Morgado en Magnier al een nieuwe generatie klaarstaan.

Al ziet hij ook een veel rustigere Van Aert deze winter dan deze winter, die de voorbije jaren soms wel gepikeerd reageerde als het over de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix ging. Maar Van Aert lijkt ook te beseffen dat het steeds moeilijker wordt om die twee koersen te winnen.

Toch gelooft Vanmarcke dat Van Aert dit voorjaar een kasseimonument kan winnen. "Die tweede plek in die lastige tijdrit van de Ronde van de Algarve (na ploegmaat Vingegaard, nvdr.) toont dat hij op de goede weg is", vindt Vanmarcke. Aan Van Aert om dat dit weekend al te bewijzen.