Een detail en toch is het een pijnlijke zaak: Wout van Aert moet jammerlijk nieuws vernemen

We betwijfelen of Wout van Aert er wakker van zal liggen, maar op zich is het toch een pijnlijke zaak. Van Aert behoort volgens de UCI-ranking niet langer tot de tien beste renners ter wereld.

Als je aan de modale wielerliefhebber zou vragen of Wout van Aert tot de tien beste profwielrenners ter wereld behoort, zouden velen daar met overtuiging een positief antwoord op geven. Van Aert wordt zelfs vaak als één van de 'Grote Zes" beschouwd. Daar horen naast Van Aert dan ook Pogacar, Van der Poel, Evenepoel, Vingegaard en Roglic bij.

Zijn plekje in die rij heeft Van Aert verdient aan zijn status in het klassieke werk. Van Aert wordt gezien als één van de beste klassieke renners. De nieuwe UCI-rangschikking geeft Van Aert een veel minder hoge plek. In vergelijking met de vorige rangschikking is Van Aert een plekje gedaald. Dat lijkt een waardeloos verschil, maar zo tuimelt Van Aert wel uit de top tien.

Mas op en over Van Aert

Nu is de UCI-rangschikking niet het allerbelangrijkste en komen er ook nog genoeg gelegenheden om zijn positie te verbeteren. Het blijft een ongemakkelijk gegeven dat Van Aert officieel niet bij de tien beste renners van de wereld zit. Hij moet zijn plekje in de top tien afstaan aan Enric Mas. De Spanjaard doet haasje-over en gaat van positie 11 naar 10. Van Aert maakt de omgekeerde beweging.

De UCI heeft zijn nieuwe rangschikking in het wegwielrennen dinsdag bekendgemaakt. In de top 20 is er ook plaatsverlies voor Arnaud De Lie (van plek 15 naar 16) en Tim Merlier (van positie 16 naar 20). Voor de andere Belgen is er minder slecht nieuws. Van Gils stijgt naar de dertiende plaats. Evenepoel en Philipsen blijven op plaatsen 2 en 3.

Pogacar nog altijd aan de leiding

Achter de nummer 4, Mathieu van der Poel, komt Jonas Vingegaard met twee plaatsen winst de top vijf ingedoken. Tadej Pogacar voert de UCI-ranking nog altijd aan, met meer dan het dubbel van het aantal punten van eerste achtervolger Evenepoel.