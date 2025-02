Lage Landen moeten zich helemaal geen illusies maken: "Het gebeurt niet heel snel tussen Van der Poel en Van Aert"

Het wordt vingers kruisen voor de wielerfans uit de Lage Landen: zelfs met Van der Poel en Van Aert is het niet zeker dat iemand uit onze contreien de tegenstand oppeuzelt in de klassiekers. Ene Tadej Pogacar zou daar wel eens anders over kunnen beslissen.

Een eerste voorwaarde om het Pogacar moeilijk te maken is een sterke ploeg hebben. Visma-Lease a Bike is op papier misschien een tikkeltje sterker dan Alpecin-Deceuninck, al kwamen de ploegmaats van Van der Poel vorig jaar in Parijs-Roubaix geweldig voor de dag. "Het ligt er een beetje aan hoe je het ziet", vindt Bobbie Traksel, één van de analisten voor Eurosport in Kop Over Kop.

"Bij Alpecin-Deceuninck is het op dat moment heel duidelijk voor wie er wordt gereden. Dat is natuurlijk Mathieu van der Poel. Bij Visma-Lease a Bike heb je een voormalige winnaar meerijden, die je zou kunnen uitspelen", verwijst Traksel naar Van Baarle. Een ander team kan zich ook mengen. "Een heel sterk Lidl-Trek zou in Parijs-Roubaix veel meer zijn stempel op de wedstrijd kunnen zetten dan in de Ronde van Vlaanderen."

Pogacar krijgt meeste sterren in de Ronde

In theorie kan een sterke ploeg in de Helleklassieker echt wel van waarde zijn. "In dit geval kan het wel een voordeel zijn als je wat extra ploeggenoten hebt die wat voor je kunnen doen. In de Ronde van Vlaanderen is Pogacar zeker in het voordeel", geeft Traksel iedereen uit de Lage Landen een bittere dosis realiteit. "Ik geef Pogacar meer sterren dan Van der Poel en Van Aert."

Is er dan geen mogelijkheid voor Van der Poel en Van Aert om samen te werken, tegen Pogacar? "Dan moeten ze er ten eerste bij blijven. Dan zouden ze elkaar misschien eens een handje toesteken, maar ik denk dat het niet heel snel gebeurt tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert." Die zijn het meer gewend om gewoon hun eigen koers te rijden.

Hopen op fitte toppers

Eén grote wens koestert elke wielerliefhebber met het oog op de grootste klassiekers. "Laten we hopen dat niemand van de toppers valt en dat ze allemaal fit naar deze wedstrijden toe gaan."