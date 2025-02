Nieuwe sensatie bij Soudal Quick-Step heeft wat te zeggen over de grote verrassing van Remco Evenepoel

Remco Evefnepoel is weer even herenigd geweest met de nieuwe sensatie van Soudal Quick-Step en dat is de 20-jarige Paul Magnier. De jonge Fransman blikte vooruit op de Omloop.

Toen de kern van Soudal Quick-Step op het punt stond om te vertrekken op verkenning, kwam ook ene Remco Evenepoel aangereden. Zijn ploegmaats keken meteen op. "Ja, het is zeker een verrassing. Zelfs wij wisten niet dat hij ging komen. Hij woont niet al te ver van hier. Als hij samen met de ploeg kan rijden, doet dat altijd goed. Het is leuk om hem terug te zien", getuigt Paul Magnier bij VTM NIEUWS dat hij het wel tof vindt.

Evenepoel was er vorig jaar bijvoorbeeld bij in de Tour of Britain toen Magnier naar drie ritzeges knalde. Ze kennen elkaar dus al wel. Magnier is ook de vooruitgeschoven pion van Soudal Quick-Step voor de Omloop maar hij houdt de druk nog af. "Goh, of ik kopman ben, ik weet niet of ik het zo zou zeggen. Het is zeker zo dat ik zeer gemotiveerd ben en we gaan proberen om het maximum te geven. "

Kopman Soudal Quick-Step legt zijn plan uit

Voor Magnier wordt het zijn debuut in de opener van het Vlaamse wielerseizoen. "Ik verwacht een moeilijke en nerveuze koers. Mijn bedoeling is om mee te springen en anders krachten te sparen voor de sprint. Ik rijd nooit op deze wegen. Het is belangrijk om mannen als Yves Lampaert en Dries Van Gestel aan mijn zijde te hebben en ik uit hun advies kleine voordelen kan halen."

Dat hij op zo'n prille leeftijd al zo'n belangrijke rol krijgt, wil toch wel iets zeggen. "Ik geef vertrouwen aan de ploeg en omgekeerd. Daar is een goede reden voor. Zolang je het maximum geeft, kan je je niets verwijten." Anderzijds heeft het er uiteraard ook mee te maken dat Soudal Quick-Step niet meer de grootmacht van weleer is in het klassieke werk.

Magnier kan zich bewijzen bij Soudal Quick-Step

Daar hoeft Paul Magnier zich allemaal niets van aan te trekken. Zaterdag een mooie ereplaats behalen zou al een bewijs zijn aan zijn ploeg dat hij het vertrouwen waard is.