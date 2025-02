Van Aert binnenkort in oranje? 'Bekende naam uit wielergeschiedenis maakt na meer dan 10 jaar afwezigheid grootse comeback'

Een verandering van kleur staat nog niet op til, maar bij de ploeg van Wout van Aert pakken ze wel uit met de comeback van een bekende naam uit de wielergeschiedenis. Rabobank zou de ploeg terug sponsoren.

Daar wordt over bericht in de Nederlandse media. WielerFlits meldde het nieuws als eerste. Rabobank zou shirtsponsor worden van Visma-Lease a Bike in de Tour de France en zich ook inzetten voor het Nederlandse jeugdwielrennen. Dit zou passen binnen een breder geheel van de grootse terugkeer van Rabobank in de wielersport.

Rabobank kennen we als hoofdsponsor van de ploeg die nu Visma-Lease a Bike heet in de periode van 1996 tot 2012. In die flashy oranje outfits gaf Rabobank letterlijk en figuurlijk jarenlang kleur aan de koers. Door onthullingen van dopinggebruik binnen de wielerploeg trok de bank zich in 2012 terug uit de internationale wielrennerij.

Plugge bleef aan boord na exit Rabobank

In het laatste jaar als Rabobank was Richard Plugge nog actief als persman van de ploeg. De man is nu algemeen directeur en maakte een doorstart met Belkin Pro Cycling. Haast van nul bouwde Plugge samen met enkele andere steunpilaren stap voor stap een wereldploeg uit. Na naamsveranderingen zou deze wielerformatie nog LottoNL-Jumbo, Jumbo-Visma en Visma-Lease a Bike heten.

Voor de Tour ontwerpt Visma-Lease a Bike altijd een speciaal shirt, om niet in het vaarwater van de gele trui van de Tour te komen. Wie weet worden er door de terugkeer van Rabobank wel oranje accenten bij betrokken, maar dat is puur speculatie. Wat vaststaat is dat het ook van belang was dat Rabobank op 1 januari 2023 met de Belg Stefaan Decraene een nieuwe CEO kreeg.

Rabobank steunt verschillende Nederlandse bonden

Daarna werden voorzichtig gesprekken aangeknoopt over een terugkeer naar het wielrennen, om tot dit resultaat te komen. Rabobank zou ook de jeugdopleiding van de Nederlandse wielerbond KNWU ondersteunen. Ook het shorttrack, basketbal en hockey zal via samenwerking met de respectievelijke bonden ondersteund worden.