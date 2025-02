Geen Kopecky in de Omloop of Strade Bianche: Boonen en De Wolf leggen uit waarom

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen Lotte Kopecky aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad zaterdag. De wereldkampioene begint pas op 22 maart aan haar seizoen in Milaan-Sanremo.

Vorig jaar werd Lotte Kopecky nog tweede in de Omloop Het Nieuwsblad na een verloren sprint tegen Marianne Vos, in 2023 kwam ze solo aan in Ninove. Kopecky zal echter geen derde keer op rij op het podium staan.

Ook de Strade Bianche en Nokere Koerse laat ze dit jaar aan zich voorbij gaan. De wereldkampioene zal pas op 22 maart haar eerste koers rijden in Milaan-Sanremo. En voor die keuze van Kopecky is er wel begrip.

Kopecky wil later pieken in het seizoen

"Ik denk wel dat het verstandig is", zegt Tom Boonen bij Wielerclub Wattage. "Dat hebben we vorig jaar ook gezien bij Mathieu van der Poel. Het is een manier van voorbereiding die tegenwoordig steeds meer wordt gebruikt."

"Lotte heeft een bijzonder drukke periode achter de rug, waarbij ze alles heeft gedaan wat ze kon doen. Dan is het niet slecht om eens te herbronnen en goed voorbereid aan de start van die klassiekers te staan. Het is goed om eens honger te creëren."

"Dit zal haar reserves geven", pikt Dirk De Wolf in. "Ze wil Luik-Bastenaken-Luik winnen en heel goed zijn in de Tour. Want de laatste jaren heeft ze inderdaad veel hooi op haar vork genomen", besluit De Wolf nog.