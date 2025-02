Rechter doet uitspraak over dood van Tijl De Decker: 78-jarige vrouw krijgt opschorting van straf

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De 78-jarige vrouw die Tijl De Decker in augustus 2023 dodelijk aanreed, heeft van de politierechtbank van Mechelen opschorting van straf gekregen. Ze is dus schuldig bevonden, maar heeft geen straf gekregen.

Op 23 augustus 2023 reed een vrouw achteruit van haar oprit in Lier. Wielerbelofte Tijl De Decker knalde op de auto en werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij twee dagen later overleed aan zijn verwondingen.

De 78-jarige vrouw ontkende haar schuld niet en vond dat ze De Decker had moeten en kunnen zien. Maar de verdediging vroeg zich af of De Decker ook niet helemaal voorzichtig was geweest. Die redenering volgde de politierechtbank niet.

Vrouw is schuldig, maar krijgt opschorting van straf

Een aanrijding vermijden was volgens de politierechter onmogelijk voor De Decker, omdat de afstand te kort was. "De mogelijke onvoorzichtigheid van de wielrenner is dan ook op geen enkele manier bewezen", wordt de rechter geciteerd door Het Nieuwsblad.

"Het is de bestuurster die voorrang had moeten verlenen en de fietser had moeten voorzien." Het parket eiste één jaar rijverbod, het opnieuw afleggen van vier examens en een boete van 4.000 euro. De vrouw kreeg intussen de diagnose ziekte van Parkinson en rijdt niet meer met de wagen.

Daarom legde de rechtbank geen bijkomend rijverbod op. "De rechtbank is zich bewust van het onnoemelijk leed van de familie en vrienden van de wielrenner, maar ook de beklaagde is zeer aangedaan. Gelet op haar medische situatie en het feit dat ze sinds 1969 haar rijbewijs heeft zonder ooit een veroordeling te hebben opgelopen, besluiten we dat een opschorting volstaat."