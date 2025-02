Draagt Van Aert zijn speciale helm en wat met de tactiek? Ploegleider van Visma: "Zo werkt het niet"

Enkele renners van Visma-Lease a Bike pakten tijdens de verkenning van de Omloop Het Nieuwsblad uit met hun nieuwe tijdrithelm. Wout van Aert lijkt die zaterdag ook tijdens de koers te zullen dragen.

In de Ronde van de Algarve zagen we Wout van Aert in de openingsetappe met een aerodynamische tijdrithelm fietsen. Die levert een paar watt winst op, waardoor Van Aert er ook in andere koersen mee zal rijden.

Tijdens de verkenning van de Omloop Het Nieuwsblad pakte Van Aert opnieuw uit met de tijdrithelm, ook zijn ploegmaats Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Per Strand Hagenes en Matthew Brennan reden met die helm.

"We hebben vandaag getest of ze goed zitten. Morgen mag iedereen zelf beslissen of hij ermee start of niet. Wout van Aert heeft er eerder al mee gereden, de kans dat hij dat ook zaterdag doet is reëel", zegt ploegleider Arthur van Dongen bij Belga.

Meerdere kanshebbers bij Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike heeft opnieuw meerdere ijzers in het vuur voor de Omloop Het Nieuwsblad, de voorbije drie jaar won de ploeg met Van Aert, Van Baarle en Tratnik. De ploeg gaat ook nu weer uit van zijn collectieve sterkte.

"Iedereen voelt zich goed en is klaar voor de strijd. Als de ervaren rotten me zeggen dat ze in orde zijn, dan ga ik ervan uit dat dat zo is. In de Omloop vertrekken we met vertrouwen, wat nog niet betekent dat we dezelfde dominantie als vorig jaar zullen tonen. De puzzelstukjes moeten nog altijd in elkaar vallen. Het is niet zo dat wij kunnen bepalen wie er wint, zo werkt het niet."