Patrick Lefevere over nieuwkomer bij Soudal Quick-Step: "Nog altijd hetzelfde probleem"

Soudal Quick-Step deed dit jaar opnieuw enkele transfers. Patrick Lefevere velt al zijn eerste oordeel over enkele van die nieuwkomers.

Patrick Lefevere zwaaide eind vorig jaar af als CEO van Soudal Quick-Step. Na meer dan 21 jaar gaf hij de fakkel door aan Jurgen Foré, maar toch bleef Lefevere nog deels aan boord als lid van de Board of Advisors, die vier keer per jaar samenkomt.

Lefevere werkte ook nog mee aan de transfers van dit jaar bij Soudal Quick-Step. Zo kwamen Dries Van Gestel (TotalEnergies), Maximilian Schachmann (Red Bull-BORA-hansgrohe) en Pascal Eenkhoorn (Lotto) en Gianmarco Garofoli (Astana) de ploeg versterken.

Paret-Peintre goed, Hayter minder

Ook Valentin Paret-Peintre (Decathlon-AG2R) is nieuw. "Hij gaat een goeie versterking zijn", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. De Fransman won al een rit in de Ronde van Oman en werd ook tweede in het eindklassement.

Over Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) is Lefevere voorlopig iets minder tevreden. "Hij laat zich voorlopig nog te makkelijk wegzetten, wat blijkbaar bij zijn vorige ploeg ook al een probleem was", stelt Lefevere.

In de Ronde van Oman moest Hayter tevreden zijn met een 18de en een 27ste plaats in de massasprints. Wellich niet de resultaten waar Soudal Quick-Step had op gerekend van de Britse kampioen.