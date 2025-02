Waarom wint hij nu wel? Tom Pidcock deelt nog eens een prikje uit aan INEOS Grenadiers

Tom Pidcock lijkt zich uitstekend te voelen bij zijn nieuwe ploeg Q36.5 Pro Cycling. De Brit wordt als een van de favorieten gezien voor de Omloop Het Nieuwsblad.

Vorig jaar werd hij achtste in de Omloop Het Nieuwsblad, in 2023 was hij vijfde. Tom Pidcock mag dus bij de outsiders gerekend worden voor winst. Of is het toch bij de favorieten? De Brit maakte al veel indruk dit jaar.

In de AlUla Tour won Pidcock twee ritten en het eindklassement, in de Ruta del Sol won hij een rit en werd hij derde in het eindklassement. Bij zijn nieuwe ploeg Q36.5 Pro Cycling lijkt Pidcock zich weer kiplekker te voelen.

Voor het begin van dit seizoen had Pidcock slechts vijf profzeges, nu staat de teller dus al op negen. "Waarom ik nu plots wel veel win? Ik relativeer het, bij INEOS waren mijn zeges van hogere kwaliteit. Maar ik voel me hier belangrijk, veel meer betrokken", zegt Pidcock bij Het Nieuwsblad.

Pidcock over winstkansen in Omloop Het Nieuwsblad

"Ik ben de ploeg iets verschuldigd, de ploeg is mij iets verschuldigd. Dat geeft me heel veel motivatie." Wat de Omloop Het Nieuwsblad betreft rekent Pidcock zich niet tot de topfavorieten. "Ik rijd hier graag, maar de wedstrijd is voor mij heel moeilijk om te winnen."

"De komst van Eikenberg maakt de wedstrijd harder en ook de tussenstukken zijn veranderd. Na de Bosberg zal er vooral tegenwind staan en dat maakt het moeilijker voor aanvallers." Pidcock toonde dit jaar echter al dat hij niet traag is in een sprint...