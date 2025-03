Vertrekt Yves Lampaert straks bij Soudal Quick-Step? "Ben nooit zo iemand geweest"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Yves Lampaert begint straks aan zijn elfde jaar bij Soudal Quick-Step. Hij is wel aan zijn laatste contractjaar bezig en sluit niet uit dat hij straks vertrekt.

Sinds 2015 rijdt Yves Lampaert voor Soudal Quick-Step. Hij boekte er mooie successen met twee keer winst in Dwars door Vlaanderen, twee keer het BK tijdrijden, het BK op de weg en de eerste rit in de Tour in 2022.

Sinds die overwinning in de Tour en de gele trui ging het wel wat bergaf voor Lampaert. In april wordt hij 34 jaar en zijn contract loopt ook af bij Soudal Quick-Step. Zit er nog een contractverlenging in voor Lampaert?

Vertrekt Lampaert bij Soudal Quick-Step?

"Ik heb ondertussen een blauw hart, maar waarom zou ik niet kunnen veranderen?", zegt Lampaert bij Het Nieuwsblad. Van de ploeg die in 2021 de Ronde won, blijven enkel nog Lampaert en Van Lerberghe over.

"Gianni Moscon zei het vorig jaar nog in februari: ik wil de rest van mijn carrière hier blijven. Maar één jaar later zit hij al bij een andere ploeg." Maar Lampaert sluit echter ook niet uit dat hij zijn contract zal verlengen bij Soudal Quick-Step.

"Maar de ploeg is veranderd, met een nieuwe baas ook. We gaan zien hoe de kaarten liggen. Ik ben nooit iemand geweest die vroeg wilde tekenen." Lampaert wil zich nog bewijzen dit voorjaar, om ook wat sterker te staan in de onderhandelingen.