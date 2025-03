Wout van Aert doodeerlijk nadat hij én zijn ploeg moeten accepteren dat trend plots doorbroken wordt: "Niet de koers waar ik op hoopte"

Wout van Aert heeft het verschil op de Muur en in de sprint niet kunnen maken. Zowel voor hem als voor zijn ploeg moet de afloop van de Omloop een bevreemdend gevoel geven.

Van Aert was in zijn laatste twee deelnames telkens goed voor het podium. Visma-Lease a Bike had drie jaar op een rij de winnaar geleverd. Deze keer werd het een heel ander scenario aan de aankomst in Ninove. Van Aert bolde als elfde over de streep en was zo pas de vierde Belg. Hij was wel nog altijd de beste bij Visma-Lease a Bike.

"Dit is niet de koers waar ik op hoopte", is de eerlijke reactie van Wout van Aert. "Ik had het gevoel dat ik nooit in aanmerking kwam voor de overwinning. Het was vaak wind op kop, wat de koers kan beïnvloeden. Uitgezonderd wij en UAE wilden misschien ook niet te veel ploegen koersen, want veel teams waren hier met een sprinter. Dat kon je verwachten."

Van Aert kritisch voor passage op Molenberg

In elk geval was heeft de anders zo dominante Visma-ploeg in de editie van 2025 nooit zijn wil kunnen opleggen. "Onze tactiek was om de koers hard te maken en dat hebben we nooit kunnen doen." Van Aert moest op een bepaald moment zelfs achtervolgen op een elitegroep. "We waren slecht gepositioneerd. Zeker op de Molenberg weet je dat het een cruciaal punt is. Dat hebben we niet meer kunnen rechtzetten."

Dat lukte wel nog qua dichten van de kloof, maar die verspeelde energie kostte de ploeg dan toch ook aan de finish. "Bij het positioneren spreken de benen", is de verklaring van Van Aert. "Als de benen goed zijn, zet je op tijd aan", zoekt Van Aert ook geen excuses voor de sprint. "Als je twijfelt, blijf je wachten. Daarna maak ik ook geen meter meer goed. Het zat er niet in."

Van Aert blijft positief voor Kuurne

Van Aert verliest wel zijn optimisme voor Kuurne-Brussel-Kuurne niet. "Vandaag was het niet goed genoeg, maar morgen is een nieuwe dag."