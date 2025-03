Bijzonder onfortuinlijke Stefan Küng heeft wat te zeggen over de factor Wout van Aert

Je moet haast wel meeleven met Stefan Küng. Hij moest sowieso rekening houden met Wout van Aert. Dan maar proberen met een uitval in de finale, dacht de Zwitser in de Omloop. Zijn poging strandde in de slotkilometers.

"Het eerste deel van de koers was extreem gemakkelijk. Iedereen kon altijd terugkomen. Dan wordt het een meer gecontroleerde koers. Het lijkt alleen maar dat het traag gaat op de klimmetjes als iedereen kan volgen", verklaart Küng de ietwat vreemde Omloop. "Als iedereen nog fris zit, is het moeilijk om op het verschil te maken. Als ik op de limiet zit, weet ik dat de beslissende move er zit aan te komen. Dat was nooit het geval."

Hij was de enige die in de finale nog uitpakte met een echte aanval. "Ik heb het geprobeerd, ik heb alles gegeven. Het had ideaal geweest om nog één of twee andere renners mee te krijgen. Om in je eentje op te boksen tegen het hele veld, op zulke grote wegen met dan nog eens wind op kop, is niet eenvoudig. Dan is het moeilijk om de kloof te houden tot aan de finish."

Küng wilde sprint tegen Van Aert & co ontwijken

Zeker als ook Uno-X nog een mannetje inzet, met resultaat blijkt achteraf. "Ik weet niet wat er achter mij gebeurd is. Ik neem aan dat de sprintersteams aan het samenwerken waren." Spijt van zijn aanval heeft Küng niet, want het was een logische zet. "Als je tegen Wout van Aert en alle anderen moet sprinten, wordt het moeilijk."

Over Van Aert gesproken: die was nog niet in topvorm en het is misschien ook daarom dat de Omloop voor de anderen zo'n grote kans was. "Ik heb zelf ook het gevoel dat ik nog werk voor de boeg heb. Ik heb wel een veel beter gevoel dan in de Ronde van de Algarve. Elke koers is een kans. Ik wilde de klassieke campagne met een positieve noot starten. Dat heb ik ook gedaan, maar ik had zeker liever op het podium gestaan."

Geen Küng in Kuurne-Brussel-Kuurne

Küng zou het zeker verdienen om eens een klassieker te winnen. "Ja, op een dag lukt het wel. Ik blijf agressief koersen, met een goede mindset. Ik kom wel met een positief gevoel uit deze Omloop. In Kuurne rijd ik niet. Ik heb me dit weekend volledig op de Omloop geconcentreerd."