José De Cauwer trekt eerlijke conclusie over Wout van Aert: "Dat is het belangrijkste"

Wout van Aert probeerde wel in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar hij geraakte nooit weg. Volgens José De Cauwer is dan ook positief voor wat nog moet komen.

Vorig jaar derde in de Omloop Het Nieuwsblad en winst in Kuurne-Brussel-Kuurne, dit jaar moest Wout van Aert tevreden zijn met een elfde en een 75ste plaats. Geen openingsweekend om vrolijk van te worden dus.

Van Aert kwam in de sprint in de Omloop tekort, in Kuurne-Brussel-Kuurne viel hij in de heuvelzone wel enkele keren aan. Van Aert kreeg onder meer Roger Adria, maar hij nam niet over om zijn sprinter Jordi Meeus te beschermen.

Van Aert kan tevreden zijn over openingsweekend

In de kopgroep geraken lukte niet voor Van Aert, het werd een chasse patate. Van Aert werkte daarna voor sprinter Olav Kooij, die naar de tweede plaats sprintte. Toch kon Van Aert achteraf tevreden zijn, denkt José De Cauwer.

"Ik denk dat hij een beter gevoel overhoudt aan Kuurne dan aan de Omloop van gisteren. Dat is het belangrijkste om mee te nemen naar wat nog volgt", zegt De Cauwer bij Sporza. Want Van Aert had niet echt toegewerkt naar het openingsweekend.

Nu vertrekt Van Aert op stage, de E3 Saxo Classic is op 28 maart zijn eerstvolgende koers. Daarna volgen ook nog Dwars door Vlaanderen (2 april), de Ronde van Vlaanderen (6 april) en Parijs-Roubaix (13 april).