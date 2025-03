Vannieuwkerke en De Cauwer pakken uit met verrassend gerucht over Mathieu van der Poel

Geen Mathieu van der Poel aan de start in het openingsweekend, de Nederlander bereidt zich voor op Tirreno-Adriatico. Op komt hij toch al eerder dit seizoen in actie?

Met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne zijn de eerste twee Vlaamse koersen van het jaar gereden. De klassiekers volgen elkaar nu snel op met dinsdag Le Samyn en zaterdag de Strade Bianche.

In die Italiaanse klassieker komt Tadej Pogacar opnieuw in actie, als enige van de 'Grote Zes'. Of zorgt Mathieu van der Poel, die niet aangekondigd is, zaterdag toch al in actie op de Italiaanse grindwegen in Toscane?

Rijdt Van der Poel toch de Strade Bianche?

"Het is niet bevestigd, maar in de wandelgangen circuleert het gerucht dat Mathieu van der Poel die koers toch aan zijn kalender zal toevoegen", zegt Karl Vannieuwkerke bij Sporza. "Als eerste koers?", fronste José De Cauwer de wenkbrauwen.

Toch begon Van der Poel in 2022 zijn seizoen in de Strade Bianche. Voor de zege kwam hij toen wel niet in aanmerking, Van der Poel werd 15de op meer dan anderhalve minuut van winnaar Tom Pidcock.

Vannieuwkerke heeft het gerucht horen waaien, niet bij Alpecin-Deceuninck, maar wel tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. "Ik weet niet of het zo zal zijn. Het kan een loos gerucht zijn, maar de geruchten worden tegenwoordig heel gretig verspreid. Al gaan we er nu van uit dat hij zoals aangekondigd begint in Tirreno-Adriatico."