Wat is er juist aan de hand met Wout van Aert? Wielerfans stellen zich grote vragen en wijzen naar valpartijen van vorig jaar

De tijdrit in de Algarve was een positief teken, maar in de Omloop bleef Wout van Aert onder de verwachtingen? Op sociaal mediaplatform X vragen vele fans zich af wat er aan de hand is. We zetten een aantal stellingen voor u op een rijtje.

Het bekende wieleraccount Lukas Ronald Lukacs kon niet anders dan stil staan bij de prestatie van Wout van Aert. Een elfde plaats in de Omloop was nu eenmaal niet wat van Van Aert verwacht werd. Het is voor veel wielerfans nu op zoek gaan naar mogelijke verklaringen. "De grootste vraag van de dag: wat is er aan de hand met Wout van Aert?"

Het staat in schril contrast met één van de aangename verrassingen van de Omloop: Lukas Kubis. De 25-jarige Slovaak van Unibet Tietema Rockets eindigde knap zesde, voor Van Aert dus. "Een jongen die niet lang geleden nog koersen van .2 categorie reed, verslaat ineens mannen als Wout van Aert en klimt met de besten naar boven op de Muur", wordt er vastgesteld.

The biggest question of the day… What is going on with Wout van Aert? 😥 (only 11th place) #OHN25



📷: vismaleaseabike pic.twitter.com/kbPpLWx4MP — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) March 1, 2025

Een Roemeens account staat ook stil bij het resultaat dat Van Aert in de wacht sleepte aan de aankomst in Ninove. Het is moeilijk om er iets goed van te maken, wat de reden ook mag zijn. "Niet geweldig", klinkt het over de prestatie van Van Aert, die het zelf wijtte aan het feit dat hij met zijn ploeg niet in staat was de koers hard te maken.

Een account met wielervoorspellingen vermoedt dat Wout van Aert steeds minder punch in zich heeft. "De Omloop was een bevestiging van mijn mening over Wout van Aert. Deze vraag komt ook in mij op: waren de twee grote valpartijen van vorig jaar te erg om opnieuw de beste Wout te kunnen zien in explosive eendagskoersen, waarbij vechten voor positie cruciaal is?"

I think ppl are still underestimating the impact of those two really bad injuries Wout van Aert had last season. He probably missed at least 4 months of training.



He'll get back to a high level, but it might not be until next year, imo. — Dr. Ashley Pribyl (@PribblePrabble) March 1, 2025

Dr. Ashley Pribyl verwijst eveneens naar die valpartijen uit 2024, van wie iedereen weet dat die er zwaar hebben ingehakt. "Ik denk dat mensen nog altijd de impact van die twee zware blessures van vorig seizoen onderschatten. Hij heeft misschien vier maanden training gemist. Hij zal terug op een hoog niveau komen, maar misschien gebeurt dat pas volgend jaar."