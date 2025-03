Dankzij Van der Poel: Philipsen onthult waarom hij zo sterk was in het openingsweekend

Na een derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad won Jasper Philipsen Kuurne-Brussel-Kuurne. En dat mede dankzij Mathieu van der Poel, ondanks dat hij niet niet aan de start stond.

Alpecin-Deceuninck sloeg de voorbije jaren telkens een mal figuur in het openingsweekend. Vorig jaar kwam Jasper Philipsen niet in de buurt van de zege in zowel de Omloop Het Nieuwsblad als in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Dat was dit jaar wel anders. Philipsen zat in de twee koersen telkens goed mee vooraan en kwam nooit in de problemen. In de Omloop werd hij nog geklopt in de sprint, in Kuurne was er niet aan hem te doen.

Met dank aan Van der Poel

Dat Philipsen er dit jaar wel stond in het openingsweekend, heeft volgens hem ook te maken met Mathieu van der Poel. "Ik heb heel veel uren samen met Mathieu van der Poel getraind in Spanje", zei Philipsen bij HLN.

Philipsen zou nog nooit zo hard getraind hebben als deze winter. "Mathieu zat me steeds te pushen: ‘Maak dat je er bent om tien uur’, ‘Zorg dat je klaar bent’, ‘Durf geen twee minuten te laat komen’. Hij wilde ook vaak extra kilometers doen."

En dat heeft duidelijke gewerkt. Philipsen stelt dat hij mensen nodig heeft om hem te motiveren tijdens de trainingen. Dankzij Mathieu van der Poel werd het een stuk aangenamer om de voorbereiding te doen.