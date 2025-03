Fransman legt koers stil, steekt eindzege op zak én krijgt boete, Belgische concurrent is woedend

De slotrit van de Ronde van Rwanda, die als test diende voor het WK in september, is zondag niet gereden. Leider Fabien Doubey legde de rit stil door het slechte weer, maar kreeg achteraf wel een boete.

Door hevig regenweer lag er modder op de weg tijdens de slotrit van de Ronde van Rwanda. De organisatie wijzigde het parcours en de koers werd ook even geneutraliseerd. Toen er opnieuw onweer opstak, maande leider Doubey iedereen aan om te stoppen.

"Ik heb mezelf opgeworpen als woordvoerder van het peloton", zei Doubey er achteraf over bij L’Équipe. "Veel renners kwamen naar mij toe, zodat ik hun eisen aan de organisatie kon voorleggen. We konden geen enkel risico meer nemen."

De organisatie besliste uiteindelijk zelf om de koers stil te leggen en de slotrit te annuleren. Bij de concurrenten van Doubey, die de eindzege op zak stak, viel die beslissing echter niet goed. Zij vonden het allemaal overdreven.

Concurrenten zijn boos, Doubey krijgt boete

Henok Mulubrhan, die op zes seconden van Doubey stond, was woest. "Het kwam hem goed uit dat er vandaag geen uitslag was", zei de Eritreeër over Doubey. "Als we deze koers in Europa hadden gehouden, hadden die paar regendruppels ons nooit tegen kunnen houden."

Milan Donie (Lotto), vierde in het klassement, had dezelfde mening. "Als we deze etappe annuleren, zou er in Vlaanderen geen enkele koers meer zijn. Het natte en gladde wegdek vormde geen belemmering om te koersen."

Ook de jury was streng voor Doubey en legde hem een boete op van 200 Zwitserse Frank wegens ‘ongepast gedrag dat het imago van het wielrennen beschadigt’. De Fransman zou binnenkort ook voor de disciplinaire commissie van de UCI moeten verschijnen.

Results powered by FirstCycling.com