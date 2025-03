Marc Sergeant verbijsterd over één moment met Wout van Aert: "Onbegrijpelijk"

Winnen lukte niet voor Wout van Aert in het openingsweekend. Hij moest tevreden zijn met een goed gevoel in Kuurne, maar het had ook helemaal anders kunnen uitdraaien.

In de Omloop Het Nieuwsblad kwam Wout van Aert niet goed uit de verf, in de sprint had hij de benen niet meer om nog voor de zege te strijden. Het werd uiteindelijk een elfde plaats, ver onder de verwachtingen.

In Kuurne-Brussel-Kuurne koerste Van Aert wel attractief mee vooraan, maar hij geraakte niet helemaal weg. Al kon Van Aert zich wel één keer losmaken van het peloton, hij kreeg Roger Adria (Red Bull-BORA-hansgrohe) mee.

Adria werkt niet mee met Van Aert

De Spanjaard weigerde echter over te nemen van Van Aert, Adria wees naar zijn sprinter Jordi Meeus. "Onbegrijpelijk", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad. "Als Van Aert en Adria vooraan aansluiten, zat Red Bull nog veel meer gebeiteld."

Red Bull-BORA-hansgrohe had dan niet moeten werken in het peloton en had Jordi Meeus zo beter kunnen afzetten als het toch tot een massasprint was gekomen. En Adria is ook niet traag, een podiumplaats leek bijna een zekerheid te zijn.

"Dat was een mogelijk sleutelpunt in de wedstrijd." Van Aert en Adria werden weer ingelopen en het werd een massasprint in Kuurne. Kooij bezorgde Visma-Lease a Bike een tweede plaats, Meeus werd pas elfde.