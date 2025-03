Roodhooft niet helemaal blij met keuze van Philipsen: "Moet mij erbij neerleggen"

Alpecin-Deceuninck beleefde een topweekend met een derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. Toch had Christoph Roodhooft het programma van Philipsen nu liever anders gezien.

Voor de zevende keer stond Alpecin-Deceuninck aan de start van het Vlaamse openingsweekend en voor de eerste keer moest het niet met de handen in het haar naar huis. De ploeg van Christoph Roodhooft veegde de nul weg in Kuurne met Jasper Philipsen.

"We hebben hier jaren aan een stuk gestaan zonder uitslag. Niet dat we dan panikeerden maar leuk was het zeker niet", zegt Roodhooft bij Het Nieuwsblad. Nu beleefde de ploeg dus een topweekend met Jasper Philipsen.

De voorbije jaren kwam Philipsen er nooit aan te pas in het openingsweekend, waarom lukte het nu wel? Wellicht een gevolg van de kalender, want Philipsen ging in dezelfde periode op hoogtestage, maar alle koersen zijn nu een week later.

Geen Tirreno-Adriatico, wel hoogtestage

Dat wierp duidelijk zijn vruchten af, maar Philipsen zal zijn topvorm niet verder verzilveren de komende twee weken. Hij trekt namelijk naar Spanje om in het hoogtehotel Syncrosfera opnieuw enkele hoogteprikkels op te doen.

"Het is niet honderd procent mijn idee, maar soms moet ik mij neerleggen bij de andere meningen", aldus Roodhooft. "Zelf had ik Jasper graag meegenomen naar de Tirreno maar als ploeg moeten we mee evolueren." Nokere Koerse (19 maart) wordt zijn eerstvolgende koers.