📷 Twee wielrenners genomineerd om Oscars van de Sport te winnen

Al voor de 25ste keer reikt Laureus International Media Office zijn awards uit. De Laureus World Sports Awards zijn enorm gerenommeerd.

Dit jaar zijn twee wielrenners alvast genomineerd voor wat geldt als de Oscars van de Sport. In de categorie Sportman van het Jaar is Tadej Pogacar genomineerd.

Pogacar reed een ongelofelijk 2024 bij elkaar, met enkele legendarische overwinningen en een ware demonstratie in de Tour de France.

Het is pas de vijfde keer dat een wielrenner voor deze prijs genomineerd is, na eerder Lance Armstrong, Alberto Contador, Bradley Wiggins en Chris Froome.

Daarnaast is ook Tom Pidcock genomineerd, in de categorie World Action Sportsperson of the Year, dankzij zijn olympisch goud in het mountainbiken.

Wie hun concurrenten zijn kan je hieronder bekijken in een handig overzicht met alle genomineerden voor de Laureus World Sports Awards.

