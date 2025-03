Mathieu van der Poel heeft van één ding heel erg veel spijt

Mathieu van der Poel was vandaag de beste in Le Samyn. Al zat hij achteraf wel met een heel dubbel gevoel na zijn zege.

Mathieu van der Poel sprintte in Le Samyn in zijn eerste wegkoers van het jaar meteen naar de overwinning. Dat zorgde voor heel veel vreugde bij de Nederlander.

Geef toe, je eerste koers meteen winnen, dat doet iets met een renner. Al zat Van der Poel achteraf ook met een dubbel gevoel.

“Op zo'n licht oplopende aankomst is het net iets moeilijker voor pure sprinters”, vertelt Van der Poel bij Sporza. “Ik had vertrouwen in mijn sprint. Dat volstond om vandaag te winnen.”

Het alternatief? Trainen in de regen in Spanje. De Nederlander was dan ook tevreden dat hij ervoor gekozen heeft om hier te komen koersen.

“Dit is 100% leuker dan trainen in de regen in Spanje. Ik werd al een beetje ongeduldig, dus ik ben blij dat de ploeg me hier liet starten. Het is geen evidentie om te openen met een zege”, klinkt het nog.

Al had hij ook enkele dagen eerder kunnen komen. “Ik vind het wel jammer dat ik met deze benen het openingsweekend gemist heb”, kwam er met een brede glimlach uit.