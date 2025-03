🎥 Mathieu van der Poel pakt uit en heeft meteen een uitleg klaar voor zege in Le Samyn

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel heeft Le Samyn gewonnen. De Nederlander haalde verschroeiend hard uit in de sprint.

Eigenlijk had hij nog in Spanje moeten zitten, maar door het slechte weer daar maakte Mathieu van der Poel van Le Samyn zijn eerste koers van het jaar.

De Nederlander liet onderweg al zien dat hij er veel zin in had en toonde enkele keren dat de benen goed zaten, maar zijn echte waw-moment hield hij voor de sprint.

“Al is het hier niet makkelijk om het verschil te maken”, zei Van der Poel achteraf bij Sporza. “Op 50 kilometer van de streep zette ik mijn zinnen op de sprint en spaarde ik mijn benen. Gelukkig hield ik nog genoeg over om iedereen af te houden.”

De koers verliep ideaal voor sprinters. Voor Soudal-QuickStep was het vooral uitkijken wat Paul Magnier kon laten zien.

De youngster moest vrede nemen met de tweede plek. “Op zo'n licht oplopende aankomst is het net iets moeilijker voor pure sprinters. Ik had vertrouwen in mijn sprint. Dat volstond om vandaag te winnen.”