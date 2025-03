Mathieu van der Poel stuurt duidelijke boodschap de wereld in vlak voor start van wegseizoen

Mathieu van der Poel start in Le Samyn. Zo komt hij wat vroeger dan verwacht voor het eerst in actie op de weg.

Het plan van Mathieu van der Poel was om in de Tirreno-Adriatico voor het eerst dit seizoen op de weg te koersen, maar daar kwam maandag verandering in.

Dan liet zijn ploeg weten dat de Nederlander vandaag deelneemt aan Le Samyn. Een opvallende keuze van Van der Poel.

“Ik had gewoon zin om te koersen”, vertelt Van der Poel vlak voor de start aan Het Nieuwsblad. “Ik heb goede trainingsweken achter de rug en voelde me klaar om eraan te beginnen. Het is een leuke koers om te rijden en het is al even geleden dat ik hier nog aan de start stond.”

En als Mathieu van der Poel start, dan is dat meteen ook met de nodige ambitie, zo gaf hij duidelijk aan. “Het is altijd mijn ambitie om te winnen. Vandaag dus ook. Maar we zullen zien. Mijn eerste koersen van het seizoen zijn vaak niet mijn beste.”

Afwachten dus of dat echt wel zo zal zijn, of dat de Nederlander de nodige blufpoker speelde en in de koers een nummertje weet op te voeren.