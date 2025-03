QuickStep helemaal terug in het voorjaar? Dit denkt Jan Bakelants ervan

Soudal-QuickStep reed zeker geen slecht openingsweekend. Toch zag Jan Bakelants de nodige werkpuntjes voor de ploeg.

Soudal-QuickStep mag tevreden zijn over zijn prestaties in het eerste weekend van de koers, maar toch was er volgens Jan Bakelants een ploeg die het nog beter deed.

“Alpecin-Deceuninck presenteerde zich als enige blok dat het hele weekend op het appel was en een verpletterende indruk liet”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“En dan moeten de koersen mét Van der Poel erbij nog komen. Ze kunnen het duidelijk ook zonder Mathieu. De tweede lijn stijgt boven zichzelf uit - zie Meurisse en Ghys, die zaterdag misschien wel voor dé move van het weekend zorgden.”

Ze nemen dan ook een beetje de plek in van het QuickStep van enkele jaren geleden. Nochtans deden de troepen van Jurgen Foré het zeker niet slecht, zo moest ook Bakelants toegeven.

“Na de tweede plaats van Magnier en de sterke collectieve prestatie in de Omloop zou je kunnen zeggen: 'Ze zijn terug!' Toch vind ik dat andere teams een beetje hun bord hebben leeggegeten”, gaat hij verder.

“Indien Lampaert en Pedersen iets meer lijn hadden kunnen leggen in de sprint, was het prijs geweest voor Paul. En in Kuurne had een pion meer in steun van Van Lerberghe gemogen om Tim Merlier ideaal te piloteren.”