Van ontgoocheling naar vreugdetaferelen: de ene tweede plek is de andere niet voor Paul Magnier

Paul Magnier werd vandaag tweede in Le Samyn. Maar daar was de Fransman helemaal niet rouwig om.

De meest ondankbare plek pakte Paul Magnier in Le Samyn, maar zo zag de Fransman het zelf helemaal niet. De reden? Omdat hij enkel Mathieu van der Poel moest laten voorgaan.

Magnier werd afgelopen zaterdag ook al tweede, toen in de Omloop Het Nieuwsblad na Waerenskjold. Toen was de Fransman van Soudal-QuickStep ontgoocheld.

Maar nu niet. Hij was de eerste om Mathieu van der Poel te feliciteren. “Het is een droom, want ik ben een van de grootste fans van Van der Poel. Ik ben hartstikke blij met het resultaat, want het is al een droom om tegen hem te mogen rijden”, klonk het in het flashinterview.

Een totaal ander gevoel dus. “Zaterdag was ik een beetje ontgoocheld, omdat ik had kunnen winnen. Maar nu ben ik blij. Mathieu pakte nog uit met een versnelling. Het was al een gevecht geweest om in zijn wiel te zitten. Hij had op het einde nog een versnelling die wij niet meer hadden.”

Met wij bedoelt hij Jeannière, zijn landgenoot die de derde was. “Er was een klein akkefietje met Magnier, maar dat hoort bij het spel”, reageert Jeannière. “Ik verloor in de slotfase het wiel van Turgis, waardoor ik in gevecht moest voor het wiel van Van der Poel. Het was mooi geweest om Van der Poel te kloppen, maar dat zat er niet in.”