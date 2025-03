🎥 Ex-wielerlegende doet niet onder voor zingende Van Aert: showman Peter Sagan is terug van nooit weggeweest!

Peter Sagan mag geen wielrenner meer zijn maar hij is nog altijd showman. Net zoals Wout van Aert zich onlangs ook aan een uitstapje in de entertainmentwereld waagde, doet Sagan dat nu ook.

Zoals we allemaal weten koos Wout van Aert voor een zangoptreden, in een pak van een eekhoorn nog wel. Van Aert was immers Eekhoorn in de afgelopen editie van The Masked Singer in Vlaanderen. Als Eekhoorn bracht hij het nummer Song 2. Ook Nairo Quintana deed in zijn thuisland al eens mee aan The Masked Singer. Michael Booger haalde in Nederland het nieuws door mee te doen aan een dansprogramma.

Dat laatste idee leek Peter Sagan ook wel iets. Hij doet immers mee aan de Slowaakse versie van het programma Let's Dance en kan zich daar volledig uitleven. Sagan swingt op de dansvloer op Hound Dog van niemand minder dan Elvis Presley. Uit zijn periode als wielrenner is duidelijk dat Sagan wel geleerd heeft hoe hij een camera moet bespelen.

Soepele dansact van Peter Sagan

De zevenvoudig winnaar van de groene trui heeft gekozen voor een geslaagde zwart-gouden outfit. Samen met zijn danspartner Elina geeft hij het beste van zichzelf. Zijn benen zijn alleszins soepel genoeg om alle energie los te laten op de dansvloer. Misschien is het nog een souvenirtje van zijn indrukwekkende carrière als wegwielrenner.

De reacties op Instagram op de dansprestatie van Sagan spreken alvast boekdelen. "Altijd een showman: we missen je!" Sagan wordt ook 'The King' genoemd en een zekere Shirley schrijft dan weer: "Omg, ik hou van Peter Sagan". "Ik zou dit graag zien na een ritoverwinning" en "Een man van vele talenten" zijn enkele andere reacties.

Sagan amuseert zich nog altijd

Het is alleszins mooi om te zien dat Sagan na drie keer wereldkampioen te worden en het winnen van menig klassieker nu een andere manier heeft gevonden om zich te amuseren.