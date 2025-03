Mathieu van der Poel legt het duidelijk uit: "Ga niet rond de pot draaien"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel besliste verrassend al in de Ename Samyn Classic aan zijn seizoen te beginnen. En daar was ook een duidelijke reden voor.

Zes dagen eerder dan gepland begon Mathieu van der Poel dinsdag aan zijn seizoen. De voormalige wereldkampioen zou normaal pas maandag in Tirreno-Adriatico zijn seizoen aftrappen, maar zakte dus af naar België.

Van der Poel stond met veel zelfvertrouwen aan de start, zijn trainingen gingen dan ook beter dan gepland. En dus vonden ze het bij Alpecin-Deceuninck geen probleem dat Van der Poel eerder aan zijn seizoen zou beginnen.

"Ik ga niet rond de pot draaien. Als ik me goed voel dan zeg ik dat ook. Ik heb op training genoeg indicaties gekregen dat ik in orde ben", zegt Van der Poel daar zelf over bij Het Nieuwsblad. En dat bleek achteraf allemaal terecht.

Van der Poel keek met pijn naar de Omloop

Het deed Van der Poel afgelopen weekend zelfs pijn om naar de Omloop Het Nieuwsblad te missen. "Ik vond het zonde toen ik op televisie aan het kijken was", stelt de Nederlander. Maar het paste gewoon niet in de planning.

Als Van der Poel de Omloop wilde rijden, dan had hij na het WK veldrijden meteen op hoogtestage moeten vertrekken. Hij had echter een weekje vakantie nodig om de batterijen weer op te laden en aan de trainingen te beginnen.