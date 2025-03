Michel Wuyts wijst Soudal Quick-Step terecht: "Ze gaan daar echt in de fout"

Soudal Quick-Step heeft met de Fransman Paul Magnier goud in handen. Maar Michel Wuyts wil dat de Belgische ploeg toch oplet met hoe het omgaat met het 20-jarige toptalent.

Soudal Quick-Step is lovend over Paul Magnier en dat is niet onlogisch gezien zijn uitslagen dit jaar. Op zes koersdagen eindigde Magnier vijf keer op het podium, in de derde rit van de Ster van Bessèges stapte hij net als de hele ploeg uit koers door de onveiligheid.

Magnier won de eerste rit in Bessèges en werd derde in de tweede rit, in de Figueira Champions Classic, in de Omloop Het Nieuwsblad en in de Ename Samyn Classic sprintte de 20-jarige Fransman naar de tweede plaats.

Wuyts wil niet weten van 'de nieuwe Tom Boonen'

Onder meer ploegleiders Iljo Keisse en Wilfried Peeters noemden Magnier dan ook al 'de nieuwe Tom Boonen'. Michel Wuyts vindt dat echter niet gepast. "Ik vind dat die mannen daarmee in de fout gaan", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Zij als ploegleiders moeten dat niet doen. Dan zadel je die jongen met een verwachtingspatroon op waar hij wellicht niet aan zal kunnen voldoen. Lampaert deed er nog eens een schepje bovenop door hetzelfde te zeggen."

"Doe dat niet en laat Magnier vooral Magnier worden. En opgelet, hij gaat dit jaar naar de Giro. Het is een Giro die vlak is, hij gaat daar dikwijls uitpakken. Maar zo doe ik ook al weer mee met de rest", beseft Wuyts echter.