Vanmarcke zwaar onder de indruk van Mathieu van der Poel en zet ook andere renner van Alpecin-Deceunick in de bloemetjes

Ook Sep Vanmarcke wordt er blij van als hij een kampioen als Mathieu van der Poel ziet koersen. Die laatste maakte meteen veel indruk bij zijn eerste koers van het seizoen.

Sep Vanmarcke was cocommentator tijdens de VRT-uitzending van de Samyn Classic, de Waalse wielerwedstrijd waar Van der Poel verrassend aan de start kwam. Dan weet je dat Van der Poel dat niet zomaar doet. Vanmarcke vroeg zich al af wanneer Van der Poel zijn duivels zou ontbinden en vroeg zich af of dat zou gebeuren op de laatste kasseistrook in de slotkilometer.

Van der Poel positioneerde zich daar prima maar tot een echte aanval kwam het niet. In de sprint was hij dan weer heer en meester. Vanmarcke was erg onder de indruk van de manier waarop Van der Poel het afmaakte. "Chapeau. Eerste koers: niet demarreren, sprinten tegen de sterke sprinters. Knap hoor." Het zegt veel over het vertrouwen bij VDP.

Van der Poel spurt iedereen uit het wiel

We hebben hem al dikwijls straffe lead-outs zien doen voor Jasper Philipsen, onder meer in de Tour de France. Van der Poel kan het dus ook zelf afronden in een sprint, zeker op een licht oplopende aankomst. Het was van op de kop iedereen uit het wiel spurten. Met de vinger in de neus, leek het wel. "Ze kwamen er niet meer naast", stelde Vanmarcke ook vast.

Het gevoel wordt bij de ploeg van Van der Poel alleen nog maar beter, nadat ook het openingsweekend al erg geslaagd was. Als hij daar dan nog eens bijkomt, gaat het enkel nog meer in stijgende lijn. Ook de ploegprestatie in Le Samyn was in orde. "Heel Alpecin-Deceuninck hield Mathieu van der Poel in positie. Kielich was hierbij de superhelper."

Mooie woorden voor helper Van der Poel

De Belgische helper zal de mooie woorden graag in ontvangst nemen. Het gebeurt niet altijd dat de helpers in de schijnwerpers worden geplaatst maar dat gebeurt nu dus wel.