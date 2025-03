Wout van Aert moet het goed aanpakken de komende drie weken: "Er is niets zo gevaarlijk"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na twee weken koersen werkt Wout van Aert de komende drie weken een hoogtestage af. Dat is echter niet zonder risico's als het niet goed wordt aangepakt.

Na de Clasica Jaen, de Ronde van de Algarve en het openingsweekend is Wout van Aert opnieuw vertrokken voor een hoogtestage van drie weken. Die hoogtestage werkt hij af op Tenerife, zoals de voorbije jaren.

Volgens Tom Steels, ploegleider van Soudal Quick-Step, is zo'n hoogtestage echter niet zonder gevaar. "Er is niets zo gevaarlijk als te hard trainen op hoogte, want dan sta je daarna bij manier van spreken te voet", zegt hij bij Sporza Daily.

"Je conditie moet voor je vertrek al solide zijn, want je belast je lichaam nog wat meer en daar moet je klaar voor zijn. Je moet er dus verstandig mee omspringen", zegt Steels. "Het risico van te veel willen doen is groot en dat wordt door de ploeg altijd goed opgevolgd."

Hoogtestage voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Anders kunnen alle opofferingen voor niets geweest zijn. Al bewees Van Aert de voorbije jaren wel al dat hij telkens goed is na zo'n hoogtestage. Het effect van zo'n stage is ook maar te voelen zo'n drie weken na afloop ervan.

Van Aert keert pas twee dagen voor de E3 Saxo Classic terug naar België, het volle effect van zijn hoogtestage wil hij pas hebben tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Als hij het dus goed aanpakt dus.