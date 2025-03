🎥 Geheim wapen voor Van Aert in de Ronde van Vlaanderen? "Er komt iets speciaal aan..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert heeft opnieuw een doel gemaakt van de Ronde van Vlaanderen dit jaar. Zijn ploeg Visma-Lease a Bike lijkt voor die koers ook uit te pakken met iets speciaals.

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn opnieuw hoofddoelen voor Wout van Aert dit voorjaar. Daarvoor is hij sinds woensdag ook op hoogtestage in Tenerife, waar Van Aert zo'n drie weken zal verblijven.

Vooral in de Ronde van Vlaanderen wil Van Aert nog eens schitteren. Vorig jaar kon hij niet aan de start staan na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen, in 2022 kon hij niet aan de start staan door corona.

Speciaal shirt voor de Ronde van Vlaanderen?

De enige keer dat Van Aert op het podium stond in de Ronde van Vlaanderen dateert alweer van 2020, toen hij de sprint verloor van Mathieu van der Poel. In 2023 verloor Van Aert dan weer de sprint van Mads Pedersen om plek drie.

Visma-Lease a Bike is echter iets van plan voor de Ronde van Vlaanderen dit jaar. "Er komt iets speciaals aan voor de Ronde van Vlaanderen", schrijft de ploeg bij een video waarin Van Aert een ander shirt aan heeft.

Dat shirt bevat veel meer zwart dan de normale uitrusting Visma-Lease a Bike, maar meer dan een teaser krijgen we voorlopig niet te zien. Wanneer het shirt officieel wordt voorgesteld, is nog niet bekend.