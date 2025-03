Ex-ploegmaat onthult bijzondere kwaliteit van Mathieu van der Poel: "Geeft hem veel kracht in de koers"

Mathieu van der Poel won met overmacht de Ename Samyn Classic, zijn eerste koers van het jaar. Een voormalige ploegmaat van Van der Poel nam in zijn periode bij de ploeg een opvallende eigenschap over van hem.

Het perfecte opwarmertje, dat was dinsdag de Ename Samyn Classic voor Mathieu van der Poel. De voormalige wereldkampioen deelde onderweg een paar prikjes uit, maar besloot om op zijn sprint te mikken en maakte het ook makkelijk af.

Het leek allemaal vanzelf te gaan bij Van der Poel, die zonder veel stress of verwachtingen aan de start stond. Volgens ex-ploegmaat Axel Laurance is er van zenuwachtigheid bijna nooit sprake bij Van der Poel.

Van der Poel heeft nooit stress voor een koers

"Mathieu is een heel relaxed persoon. Hij heeft nooit stress. Dat heeft me zeker vorig seizoen heel erg geholpen", zegt Laurance in de Geraint Thomas Cycling Podcast. De Fransman nam de eigenschap ook over van Van der Poel.

"Ik stresste ook niet voor een Milaan-Sanremo. Ik dacht: als Van der Poel geen stress heeft, waarom zou ik het dan wel doen? Dat is voor mij een groot leerpunt geweest, want dat geeft hem veel kracht in de koers."

Toch besloot Laurance om te vertrekken bij Alpecin-Deceuninck en naar INEOS Grenadiers te trekken. "Het is moeilijk om een ploeg te verlaten waar je je goed voelt. Maar er waren veel renners die vochten voor dezelfde kansen. Bij INEOS Grenadiers heb ik meer vrijheid."