Komt het nog goed? Tom Boonen en Michel Wuyts zijn het totaal oneens over Wout van Aert

Wout van Aert slaagde er niet in om goede resultaten neer te zetten in het openingsweekend. Zal hij binnen een maand klaar zijn voor de Ronde van Vlaanderen en daarna Parijs-Roubaix?

Een elfde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en 75ste in Kuurne-Brussel-Kuurne. Na zijn derde plaats en overwinning vorig jaar kan je niet echt spreken van een geslaagd openingsweekend van Wout van Aert.

Toch zag Tom Boonen afgelopen zondag wel al positieve signalen. "Als ik Wout zag koersen in Kuurne-Brussel-Kuurne, zag dat er voor mijn gevoel wel gewoon goed uit," zegt Boonen bij Wielerclub Wattage.

"Hij trok een paar keer flink door en bracht daarmee veel renners in de problemen. Ik geloof wel dat hij richting de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix goed zal zijn", stelt Boonen verder nog.

Wuyts ziet Van Aert niet uitblinken

Michel Wuyts is het daar niet mee eens. "Het uitvalsdoel naar hogere doelen is te krap", zegt Wuyts in de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Vorig jaar was dat een stuk sterker, toen hij niet denderend was in de Omloop, maar in Kuurne reed hij wel alles naar de vaantjes."

"Dat is er het voorbije weekend niet geweest. In K-B-K liet hij wel mooie dingen zien, maar die push extra of dat gat slaan, dat hebben we niet gezien. En dat maakt dat hij volgens mij niet met een gerust gevoel op hoogtestage is vertrokken. In zijn hoofd moet er toch twijfel zijn?"

Van Aert is sinds woensdag op Tenerife voor een hoogtestage van drie weken. Twee dagen voor de E3 Saxo Classic komt Van Aert terug naar België, tien dagen later hoopt hij het volle effect van zijn hoogtestage te voelen in de Ronde van Vlaanderen.