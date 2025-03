Mathieu van der Poel wist dat hij risico's nam: "Om bang van te worden"

Mathieu van der Poel won dinsdag met overtuiging de sprint in de Ename Samyn Classic. Toch was hij er vooraf niet helemaal gerust in.

Onderweg een paar prikjes uitdelen, daarna gewoon de sprint afwachten in de straten van Dour en daar iedereen los uit het wiel rijden. Dat deed Mathieu van der Poel afgelopen dinsdag in de Ename Samyn Classic.

Het was nochtans niet zonder risico. Want in het wiel van Van der Poel zat Paul Magnier klaar. De 20-jarige Fransman had al heel veel indruk gemaakt dit seizoen en reed enkele dagen eerder nog de snelste sprint in de Omloop Het Nieuwsblad, ook al werd hij tweede.

Van der Poel onder de indruk van Magnier

Van der Poel wist nochtans wie Magnier was. "De wattages die ik doorgestuurd krijg van hem zijn om bang van te worden en Tim Merlier zei dat hij op training al vaak verloren had van Magnier in de sprint", zegt Van der Poel bij Het Nieuwsblad.

"Het is toch altijd spannend om te sprinten tegen iemand nieuw. Hij is nog jong, maar iedereen kent hem al." Bij Soudal Quick-Step noemen ze Magnier dan ook al de nieuwe Tom Boonen en dromen ze opnieuw van successen in voorjaar.

Dat gebeurde dus nog niet in de Ename Samyn Classic. Want ondanks dat Van der Poel op kop begon, had hij nog een versnelling in zijn versnelling, waardoor ook Magnier een lengte moest laten en Van der Poel naar de zege sprintte.