Strade Bianche te zwaar voor Van Aert en Van der Poel? Van Avermaet zegt waar het op staat

Voor het tweede jaar op rij staan Wout van Aert en Mathieu van der Poel niet aan de start van de Strade Bianche? Is de Italiaanse klassieker te zwaar geworden voor de twee sinds vorig jaar?

Toen Wout van Aert in 2020 en Mathieu van der Poel in 2021 de Strade Bianche wonnen, was de Italiaanse koers over Toscaanse grindwegen nog 184 kilometer lang en telde die elf stroken over gravel.

Vorig jaar krijgen de renners echter zo'n 215 kilometer voor de wielen en moeten er vijftien gravelstroken getrotseerd worden. Het aantal hoogtemeters is in vijf jaar tijd ook gestegen van zo'n 3100 naar meer dan 3700 dit jaar.

Strade Bianche te zwaar voor Van Aert en Van der Poel

Het gemiddelde gewicht van de renners aan de start zakte de voorbije tien jaar van zo'n 70 kg naar 65 kg. Van Aert en Van der Poel behoren tot die categorie van 70 kg, Pogacar en Pidcock eerder tot die laatste categorie.

Is de Strade Bianche dan te zwaar geworden voor Van der Poel en Van Aert, die vorig jaar en ook dit jaar niet aan de start staan? "Schijf Wout en Mathieu zéker nog niet af", zegt Greg Van Avermaet bij HLN.

"Wout klimt nog steeds heel goed en ook Mathieu kan wel een bergje opknallen, zoals we in de Ronde van Vlaanderen elk jaar zien. Daarbij komt dat ze ook nog eens heel technisch onderlegd zijn om op die grindstroken uit de voeten kunnen."